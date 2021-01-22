В Харькове традиционно День Соборности отмечают возле памятника Шевченко. Как сообщили в телеграмм-канале ВЕХА в этом году почтили минутой молчания память погибших людей в хосписе.

"Перед возложением цветов ко дню Соборности, почтили минутой молчания память погибших, вчера, людей в хосписе",- написано в сообщении.День соборности Украины - государственный праздник Украины. Праздник отмечается ежегодно, 22 января, в день провозглашения в 1919 году Акта воссоединения Украинской народной республики и Западно-Украинской народной республики в единое украинское государство.