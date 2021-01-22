22 січня Україна святкує День соборності, який відзначається в день проголошення Акту Злуки Української Народної Республіки й Західноукраїнської Народної Республіки, що відбулося в 1919 році

Народний депутат України Юлія Світлична привітала українців зі святом Дня соборності.«Україна – як велика сім’я. А сім’я сильна, доки вона разом! На нашу долю випало багато випробувань – ми витримали.Нас намагались викреслити з історії – ми вписали себе туди знов.Нас розділяли – ми єдналися!З Днем Соборності!З днем нашої великої сім’ї, що зветься Україна!», - написала нардеп.