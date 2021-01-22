Спасатели ликвидировали пожар в Киевском районе Харькова.

Об этом сообщили спасатели. Вызов на пожар в 12-этажном доме на ул. Барабашова, 46 поступил 21 января в 12:29 на номер 101.



Когда спасатели прибыли на место, в одной из квартир на 2-м этаже в коридоре горели домашние вещи на площади 5 кв.м.



В 12:49 пожар был локализован, а в 13:08 – полностью ликвидирован.



Причина пожара устанавливается.