С понедельника, 25 января, Украина прощается с локдауном и возвращается к ограничениям оранжевой зоны. Власть довольна результатами «зимних каникул», тогда как более половины украинцев считают январский строгий карантин неэффективным борьбе с Covid-19. Что откроется в Харькове?

Правительство решило, что нет необходимости продлевать локдаун после 24 января.– Сейчас мы разрываем ту цепочку, которая образовалась с Нового года до Рождества. Если бы мы не сделали этих зимних каникул, то в феврале вышли бы на критические показатели, – сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль.По его словам, было важно не допустить перегрузки медицинской системы до получения вакцины, поставка которой ожидается в феврале.Однако более половины украинцев сомневаются в эффективности этого локдауна. Согласно результатам опроса, проведенного социологической группой «Рейтинг» 14–16 января 2021 года, 55% респондентов выразили мнение, что введение локдауна не уменьшит распространение коронавируса в Украине.– Даже среди тех, кто поддерживает локдаун, треть не считает его эффективным. Больше высказываются в пользу такой инициативы люди старшего возраста, женщины и те, кто боится заболеть, – подчеркивают социологи.С 25 января Украина возвращается в оранжевую эпидемиологическую зону. В ближайшие дни Кабмин должен предоставить дополнительные объяснения относительно ограничений после завершения локдауна.С учетом правил оранжевой зоны, которые действовали ранее, снова должны заработать:– непродовольственные магазины и рынки, торговые центры – запрет на их работу, как и на продажу отдельных видов товаров в супермаркетах, вводили лишь на время локдауна;– кафе, рестораны и другие заведения общественного питания, но с 22.00 до 7.00 можно выдавать заказы только на вынос. Дополнительное требование – размещение посетителей на расстоянии не менее двух метров между местами для сидения за соседними столиками и не более четырех человек за столом (без учета детей до 18 лет);– кинотеатры и театры – в оранжевой зоне они могли работать с заполненностью не более чем на 50% мест;– спортзалы и фитнес-клубы – при условии, когда можно соблюсти ограничения по количеству посетителей в зале (из расчета один человек на 20 кв. м).– музеи, выставки, галереи при условии допуска не более одного человека на 10 кв. м площади.При этом, очевидно, будут действовать ограничения оранжевой зоны:– запрет на деятельность учреждений, оказывающих услуги размещения (кроме гостиниц, санаторно-курортных учреждений и учреждений, предоставляющих социальные услуги);– запрет на деятельность всех развлекательных заведений, дискотек и т.д.;– запрет массовых мероприятий (сюда относят концертные, спортивные, социальные, религиозные, рекламные и другие мероприятия). Исключение - мероприятия с участием менее 20 человек и отдельные мероприятия без зрителей (официальные и профессиональные спортивные мероприятия без зрителей, меры, необходимые для обеспечения работы органов власти);– ограничения на перевозку пассажиров в общественном транспорте, если их количество превышает количество мест для сидения;– запрет находиться без маски в общественном транспорте и общественных местах, а на улице – без документов, удостоверяющих личность;– запрет покидать места изоляции или обсервации.Откроют ли школы? В общеобразовательных учреждениях Харькова с понедельника, 25 января, возобновятся обычные занятия с посещением школ. Об этом 20 января в ходе совещания по вопросам жилищно-коммунального хозяйства сообщила директор Департамента образования горсовета Ольга Деменко.Пока карантин введен до конца февраля, но Кабмин настаивает на его продлении.– Скорее всего, мы продлим его до 31 марта. Пока нет оснований отменять адаптивный карантин. Болезнь не пропала, – сказал Денис Шмыгаль. – Я уверен, что карантин очень долго продлится в этом году. А вот каким именно он будет, это уже другой вопрос.