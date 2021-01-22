С понедельника, 25 января, Украина прощается с локдауном и возвращается к ограничениям оранжевой зоны. Власть довольна результатами «зимних каникул», тогда как более половины украинцев считают январский строгий карантин неэффективным борьбе с Covid-19. Что откроется в Харькове?Правительство решило, что нет необходимости продлевать локдаун после 24 января.
– Сейчас мы разрываем ту цепочку, которая образовалась с Нового года до Рождества. Если бы мы не сделали этих зимних каникул, то в феврале вышли бы на критические показатели, – сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль.
По его словам, было важно не допустить перегрузки медицинской системы до получения вакцины, поставка которой ожидается в феврале.
Однако более половины украинцев сомневаются в эффективности этого локдауна. Согласно результатам опроса, проведенного социологической группой «Рейтинг» 14–16 января 2021 года, 55% респондентов выразили мнение, что введение локдауна не уменьшит распространение коронавируса в Украине.
– Даже среди тех, кто поддерживает локдаун, треть не считает его эффективным. Больше высказываются в пользу такой инициативы люди старшего возраста, женщины и те, кто боится заболеть, – подчеркивают социологи.
С 25 января Украина возвращается в оранжевую эпидемиологическую зону. В ближайшие дни Кабмин должен предоставить дополнительные объяснения относительно ограничений после завершения локдауна.
С учетом правил оранжевой зоны, которые действовали ранее, снова должны заработать:
– непродовольственные магазины и рынки, торговые центры – запрет на их работу, как и на продажу отдельных видов товаров в супермаркетах, вводили лишь на время локдауна;
– кафе, рестораны и другие заведения общественного питания, но с 22.00 до 7.00 можно выдавать заказы только на вынос. Дополнительное требование – размещение посетителей на расстоянии не менее двух метров между местами для сидения за соседними столиками и не более четырех человек за столом (без учета детей до 18 лет);
– кинотеатры и театры – в оранжевой зоне они могли работать с заполненностью не более чем на 50% мест;
– спортзалы и фитнес-клубы – при условии, когда можно соблюсти ограничения по количеству посетителей в зале (из расчета один человек на 20 кв. м).
– музеи, выставки, галереи при условии допуска не более одного человека на 10 кв. м площади.
При этом, очевидно, будут действовать ограничения оранжевой зоны:
– запрет на деятельность учреждений, оказывающих услуги размещения (кроме гостиниц, санаторно-курортных учреждений и учреждений, предоставляющих социальные услуги);
– запрет на деятельность всех развлекательных заведений, дискотек и т.д.;
– запрет массовых мероприятий (сюда относят концертные, спортивные, социальные, религиозные, рекламные и другие мероприятия). Исключение - мероприятия с участием менее 20 человек и отдельные мероприятия без зрителей (официальные и профессиональные спортивные мероприятия без зрителей, меры, необходимые для обеспечения работы органов власти);
– ограничения на перевозку пассажиров в общественном транспорте, если их количество превышает количество мест для сидения;
– запрет находиться без маски в общественном транспорте и общественных местах, а на улице – без документов, удостоверяющих личность;
– запрет покидать места изоляции или обсервации.
Откроют ли школы? В общеобразовательных учреждениях Харькова с понедельника, 25 января, возобновятся обычные занятия с посещением школ. Об этом 20 января в ходе совещания по вопросам жилищно-коммунального хозяйства сообщила директор Департамента образования горсовета Ольга Деменко.
Пока карантин введен до конца февраля, но Кабмин настаивает на его продлении.
– Скорее всего, мы продлим его до 31 марта. Пока нет оснований отменять адаптивный карантин. Болезнь не пропала, – сказал Денис Шмыгаль. – Я уверен, что карантин очень долго продлится в этом году. А вот каким именно он будет, это уже другой вопрос.