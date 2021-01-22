Об этом сообщает телеграм-канал ВЕХА.

«В смертельном ДТП на проспекте Гагарина, произошедшем 16 января, один из водителей был пьян!!!"На момент избрания мер пресечения не были готовы результаты медицинских осмотров обоих водителей на предмет выявления состояния алкогольного и наркотического опьянения. В настоящее время следствием получены акты медицинских осмотров водителей. Водитель автомобиля Mazda был трезв, а водитель Kia Optima находился в состоянии алкогольного "опьянения", - сообщил Суспильному следователь по делу Игорь Волков.Интересно, что дело Зайцевой/Дронова расследовал тоже этот следователь», сказано в сообщении канала.