С ноября 2019 года по ноябрь 2020 года подорожали пиво, вино, водка и сигареты украинского производства. Об этом свидетельствуют данные Государственной службы статистики.

Согласно данным Госстата, пиво за год выросло в цене в среднем на 1,6% (с 17,19 грн до 17,46 грн за 0,5 л); столовые вина – на 1,2% (с 66,34 грн до 66,96 грн за 0,75 л); водка – на 0,4% (с 92,25 до 92,69 грн за 0,5 л).Сигареты с фильтром отечественных марок в ноябре 2020 года в среднем продавались по 42,61 грн за пачку (20 шт.), что на 21,5% дороже, чем годом ранее, а без фильтра – по 38,21 грн за пачку (дороже на 24,4%).Инфляция на потребительском рынке в ноябре 2020 года по сравнению с октябрем составила 1,3%, с начала года – 4,1%, в годовом измерении – 3,8%. Цены на алкогольные напитки и табачные изделия выросли на 0,8%.