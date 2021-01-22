Глава МИД Германии Хайко Маас не исключил варианта полного закрытия проекта газопровода «Северный поток-2» из-за американских санкций. Судьба трубопровода будет решена в ближайшие недели или дни, считает он.

Дипломат отметил, что сейчас пока никто не в состоянии сказать, к чему приведут проблемы со строительством. Одним из вариантов развития события может стать полный провал проекта, предупредил глава внешнеполитического ведомства Германии.В то же время Маас выразил надежду на администрацию нового президента США Джо Байдена, которая, в отличие от администрации Дональда Трампа, хотя бы идет на контакт. Дипломат отметил, что о новых санкциях против «Северного потока-2» они узнали из СМИ, а не по своим каналам.Также в Берлине заявили, что понимают европейские компании, которые выходят из проекта из-за угрозы американских санкций.Накануне стало известно, что США ввели санкции против компаний, задействованных в строительстве «Газопровода». Под удар, в частности, попала российская баржа «Фортуна» и ее владелец.На этом фоне появились сообщения, что в «Газпроме» впервые допустили вариант приостановки строительства на неопределенный срок, а в исключительном случае — полного краха проекта.