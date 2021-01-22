Глава МИД Германии Хайко Маас не исключил варианта полного закрытия проекта газопровода «Северный поток-2» из-за американских санкций. Судьба трубопровода будет решена в ближайшие недели или дни, считает он.Дипломат отметил, что сейчас пока никто не в состоянии сказать, к чему приведут проблемы со строительством. Одним из вариантов развития события может стать полный провал проекта, предупредил глава внешнеполитического ведомства Германии.
В то же время Маас выразил надежду на администрацию нового президента США Джо Байдена, которая, в отличие от администрации Дональда Трампа, хотя бы идет на контакт. Дипломат отметил, что о новых санкциях против «Северного потока-2» они узнали из СМИ, а не по своим каналам.
Также в Берлине заявили, что понимают европейские компании, которые выходят из проекта из-за угрозы американских санкций.
Накануне стало известно, что США ввели санкции против компаний, задействованных в строительстве «Газопровода». Под удар, в частности, попала российская баржа «Фортуна» и ее владелец.
На этом фоне появились сообщения, что в «Газпроме» впервые допустили вариант приостановки строительства на неопределенный срок, а в исключительном случае — полного краха проекта.