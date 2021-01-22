Наиболее популярным маршрутом поезда в Украине в 2020 году стал маршрут Киев - Харьков.

Как сообщили в пресс-центре "Укрзалізниці", в прошлом году поезда этого маршрута перевезли 712,7 тыс. пассажиров. Всего по итогам 2020 года в пассажирских поездах дальнего следования перевезено более 16 млн пассажиров.Вторым по популярности стало направление Киев - Львов, далее идет сообщение Киев - Днепр, Киев - Винница и Киев - Одесса.В 2020 году скоростными поездами Интерсити и Интерсити+ было перевезено 2,35 млн пассажиров. Самым популярным направлением также стал маршрут Киев - Харьков.