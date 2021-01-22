В связи со сложной экономической ситуацией и карантином немало физических лиц – предпринимателей прекратили свою деятельность. А кто-то пока что только задумывается, стоит ли продолжать. Что нужно знать об особенностях закрытия ФЛП?

Как было раньше

Как правильно закрыться

Как закрыться онлайн



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Как проверить, закрыто ли ФЛП