В связи со сложной экономической ситуацией и карантином немало физических лиц – предпринимателей прекратили свою деятельность. А кто-то пока что только задумывается, стоит ли продолжать. Что нужно знать об особенностях закрытия ФЛП?Чтобы правильно прекратить деятельность физического лица-предпринимателя (то есть закрыть ФЛП), необходимо учитывать некоторые особенности этого процесса, говорят в Минюсте.
Как было раньше
До 2017 года для временного прекращения ФЛП в Украине достаточно было перейти в так называемый спящий режим. Единый социальный взнос при декларировании нулевых доходов не начислялся.
Впрочем, с 2017 года государство обязало платить ЕСВ всех физлиц-предпринимателей, независимо от заработков. Ставка ЕСВ в Украине составляет 22% от минимальной зарплаты (с сентября 2020 году эта сумма составляет 1100 гривен). Так что сейчас независимо от того, осуществляет ли ФЛП деятельность, ежемесячно начисляются налоги (если это лицо, работающее по упрощенной системе налогообложения).
В связи со сложной экономической ситуацией и карантином немало «спящих» ФЛП задумались о прекращении своей деятельности.
Как правильно закрыться
Чтобы закрыть ФЛП, нужно подать заявление о прекращении предпринимательской деятельности любому госрегистратору, поскольку на государственную регистрацию физлиц-предпринимателей не распространяется принцип территориальности.
Затем нужно подать ликвидационную отчетность в контролирующие органы по месту регистрации (ФЛП-общесистемщику – в течение 30 календарных дней с даты прекращения. ФЛП-упрощенцу – 40 календарных дней, следующих за последним календарным днем отчетного квартала).
Отчет по ЕСВ необходимо подать в течение 30 календарных дней с даты прекращения.
Далее необходимо уплатить единый налог и ЕСВ за полный месяц, в котором подано заявление госрегистратору, и провести окончательные расчеты.
Затем нужно получить выписку о движении средств на счетах за последние три года и сняться с учета в контролирующих органах (контролирующие органы проводят проверки плательщиков относительно правильности начисления налогов и сборов).
Датой прекращения деятельности ФЛП считают дату государственной регистрации прекращения предпринимательской деятельности такого ФЛП в Едином государственном реестре.
Как закрыться онлайн
Прекратить предпринимательскую деятельность можно и онлайн, не обращаясь в государственные органы лично. Для этого надо подать онлайн соответствующее заявление.
ФЛП лишается статуса предпринимателя с даты внесения соответствующей записи в Единый государственный реестр юридических лиц и физ лиц-предпринимателей, поясняют в Минюсте. Прекращение предпринимательской деятельности осуществляется независимо от адреса места жительства ФЛП в пределах Украины.
Для этого нужно воспользоваться порталом «Дія» и осуществить несколько шагов:
- зарегистрироваться или авторизоваться в кабинете гражданина на diia.gov.ua с помощью электронной подписи;
- заполнить онлайн-форму на получение услуги. Вся важная информация уже хранится в системе. Надо только проверить, насколько она верна, и подписать заявление с помощью электронной подписи;
- подписанное заявление автоматически направляется регистратору, а информация о закрытии - в налоговую службу;
- статус заявления можно проверить в кабинете гражданина. Сообщение о закрытии СПД появится в кабинете и электронной почте.
Регистратор вносит информацию о закрытии СПД в Единый государственный реестр и информирует налоговый орган, где было зарегистрировано физлицо-предприниматель, что данное ФЛП закрыто.
Если ФЛП работало по упрощенной системе налогообложения, его исключат из реестра плательщиков единого налога и реестра плательщиков НДС. С этого момента ФЛП считается закрытым.
Могут ли требовать погасить долг
Если ФЛП задолжало поставщикам, арендодателю, то даже после закрытия на него могут подать в суд как на обычное физлицо, ведь предприниматели отвечают по обязательствам своим имуществом (ст. 52 Гражданского кодекса).
Если у ФЛП есть наемные работники, то их необходимо уволить по процедуре сокращения по п. 1 ст. 40 КзоТ. Сообщить работникам об увольнении нужно в двухмесячный срок. Если необходимо это сделать раньше, то только с согласия работников.
При этом необходимо издать приказ об увольнении, передать его на подпись работнику и выдать копию приказа на руки (ч. 2 ст. 47 КЗоТ). Работник должен расписаться на экземпляре приказа, проставив дату. В день увольнения нужно выплатить ему причитающиеся суммы – не только зарплату, но и компенсацию за неиспользованный отпуск (ст. 116 КЗоТ).
Как проверить, закрыто ли ФЛП
Проверить, закрыто ли ФЛП, можно на сайте Министерства юстиции – usr.minjust.gov.ua/content/free-search. Для этого надо ввести свой десятизначный налоговый номер. Статус «прекращено» означает, что ФЛП закрыто.