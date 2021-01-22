Расширение возможностей пользования осужденными интернета является одним из приоритетных направлений деятельности Департамента и Северо-Восточного межрегионального управления по вопросам исполнения уголовных наказаний и пробации Министерства юстиции.

Сейчас во всех учреждениях межрегионального управления созданы необходимые условия для пользования осужденными интернета, в том числе с использованием планшетных компьютеров, сообщает пресс-служба Северо-Восточного межрегионального управления.Учитывая необходимость развития данного направления деятельности, руководством межрегионального управления принято решение о введении на базе учреждений исполнения наказаний Харьковской области проведения приемов осужденных и лиц, заключенных под стражу, по личным вопросам в режиме онлайн.Так, 16 января 2021 года проведен первый прием по личным вопросам в режиме онлайн трех осужденных государственного учреждения «Диканевская исправительная колония (№12)». Осужденным были предоставлены исчерпывающие ответы на их вопросы и разъяснены нормы законодательства по вопросам, которые поднимались.В дальнейшем такие мероприятия будут проводиться на постоянной основе, что позволит оперативно решать проблемные вопросы, возникающие во время отбывания наказания у осужденных и лиц, заключенных под стражу.