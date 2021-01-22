Наличие домашних животных крайне полезно для здоровья мозга. Необходимость постоянно прогуливать собак это инструмент расширения социальных связей с людьми и общения, важного для поддержания интеллекта на достойном уровне и снижения риска деменции.

Сегодня почти каждый человек понимает важность сохранения здоровья мозга, но очень немногие знают о том, как этого добиться. А многим кажется, что в определенном возрасте подобное вообще невозможно. К счастью, мозг можно постоянно тренировать и обогащать за счет определенных событий в нашей жизни, и возраст человека особого значения здесь не имеет. Здоровье мозг зависит от питания, уровня физических нагрузок, работы, сна, количества стресса, обучение новой информации, но прежде всего, от социализации или общения.Мощнейшим средством защиты от любых болезней является их изначальное предотвращение, и особенно это касается дегенеративных заболеваний, которые считаются в большинстве случаев неизлечимыми. Риск старческого слабоумия растет по экспоненте после 65 лет, а к 85 годам болезнь имеется у каждого третьего. Но исследования показывают, что чем раньше мы начнем оберегать мозг и тренировать его, тем ниже риск деменции.Если диагноз поставили в 65 лет, то процессы дегенерации мозга, скорее всего, начались после 30, а если деменцию выявили после 80, то негативные процессы стартовали после 50. Важно сохранять как можно более широкий круг общения, и одиноким людям в этом помогут домашние животные. Необходимость выгуливания собак обязательно приводит к увеличению контактов с другими такими собачниками и общению. Формируется целый круг приятелей, и постоянные контакты с ними могут распространяться за пределы привычных прогулок. Собачники приходят друг к другу в гости, организуют шашлыки и вылазки на природу. Все эти бесценные удовольствия крайне важны для здоровья мозга, ну а прогулки с собаками - это еще и прекрасная разновидность физических нагрузок, пишет The Daily Mail.