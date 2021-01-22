Электропоезд повышенной комфортности 7087/7088 Харьков — Константиновка — Харьков начнет курсировать с 28 января. Электричка будет ходить пять раз в неделю.

Из Харькова запускают новую электричку в сторону Донбасса. Как сообщает SQ со ссылкой на справочную службу ЮЖД, поезд будет ходить ежедневно, кроме вторника и среды.Это будет электропоезд повышенной комфортности, поэтому остановки предусмотрены только на некоторых станциях, а именно: Балаклея, Изюм, Святогорск, Лиман, Славянский курорт.Из Харькова электричка будет отправляться в 15.55 и прибывать в Константиновку в 20.45.