Электропоезд повышенной комфортности 7087/7088 Харьков — Константиновка — Харьков начнет курсировать с 28 января. Электричка будет ходить пять раз в неделю.

Из Харькова запускают новую электричку в сторону Донбасса. Как сообщает SQ со ссылкой на справочную службу ЮЖД, поезд будет ходить ежедневно, кроме вторника и среды.

Это будет электропоезд повышенной комфортности, поэтому остановки предусмотрены только на некоторых станциях, а именно: Балаклея, Изюм, Святогорск, Лиман, Славянский курорт.

Из Харькова электричка будет отправляться в 15.55 и прибывать в Константиновку в 20.45.

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