В следующем году мне исполнится 60 лет. Смогу ли я выйти на пенсию? Слышала, что с апреля этого года в Украине планируют поднять пенсионный возраст. Кого это коснется? При наличии какого страхового стажа женщины смогут выйти на пенсию? Нателла

В Украине с апреля 2021 года повысят пенсионный возраст для женщин с 59,5 до 60 лет. При этом уже с 2022-го требования по стажу увеличат до 29 лет. Все, кто не сможет выполнить это требование, будут работать до 63 или 65 лет. Об этом говорится в законе «Об общеобязательном пенсионном страховании». Так, повышение пенсионного возраста в апреле коснется всех женщин, которые после апреля будут достигать 60-летия. При этом требования по стажу приведут к повышению пенсионного возраста только для тех, кто его не выполнил.Таким образом, с 2022 года будут выходить на пенсию:– в 60 лет – те, у кого есть 29 и более лет стажа;– в 63 года – те, у кого от 19 до 29 лет стажа;– в 65 лет – те, у кого от 15 до 19 лет стажа.Кстати, в Украине пенсионный возраст один из самых низких в Европе. Во многих соседних государствах возраст выхода на заслуженный отдых уже повысили до 63–65 лет, говорят в Пенсионном фонде. В нашей стране для всех с 2017 года действуют гибкие правила: те, кто не выполнил требования по стажу, будут выходить на заслуженный отдых позже. А остальные могут, как и прежде, получать пенсию с 60 лет.