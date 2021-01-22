Метеорологи сделали прогноз погоды в Харькове на 23-24 января.

Как сообщили в Харьковском региональном центре по гидрометеорологии, в субботу в городе - облачно с прояснениями, без существенных осадков, туман, на дорогах - гололедица, ветер – 7-12 м/с.Температура воздуха ночью – 0-2 градуса тепла, днем – 3-5 градусов выше нуля.В воскресенье - облачно с прояснениями, без существенных осадков, местами - туман, на дорогах - гололедица, ветер – 7-12 м/с.Температура воздуха ночью – 0-5 градусов тепла, днем – 3-8 градусов выше нуля.