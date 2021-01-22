Говорят, что с этого года нужно как-то по-другому обращаться за назначением соцпомощи и субсидии? Подскажите, пожалуйста, куда и как это лучше сделать? Зоя Викторовна

Как сообщили в Минсоцполитики, за оформлением субсидии можно обратиться:– лично к должностному лицу территориальной громады, в ЦПАУ, а также в орган социальной защиты населения в городах областного значения;– дистанционно через веб-сайт Минсоцполитики;– заполнив заявление и декларацию и отправив ее по почте в орган социальной защиты населения.– Назначение жилищной субсидии и информирование заявителя о результатах рассмотрения документов происходит в срок до десяти дней, а в исключительных случаях – до тридцати, если это требует составления акта обследования материально-бытовых условий проживания семьи и принятия соответствующего решения комиссией при местных органах власти, – уточнили в ведомстве.В областном Департаменте социальной защиты населения подтвердили: с1 января этого года заявление на получение соцпомощи нужно подавать уполномоченным при местных советах или через ЦПАУ.Как объяснила начальник отдела льгот и жилищных субсидий Департамента социальной защиты Ольга Балева, с 1 января 2021 года органы соцзащиты районных государственных администраций принимают от граждан документы для назначения государственных пособий, льгот, субсидий только по почте или в электронной форме.– Это связано с реформой децентрализации и ликвидацией РГА. По почте или в электронной форме райгосадминистрации будут принимать заявления во время переходного периода. В дальнейшем в территориальных громадах должны создать новые подразделения по вопросам социальной защиты населения, которые будут принимать такие заявления от граждан, – отметила Ольга Балева.Также заявления с необходимыми документами теперь можно предоставлять уполномоченным должностным лицам исполнительных органов местных советов и через ЦПАУ, которые передают их соответствующему органу соцзащиты.А уже с 1 марта этого года заявления с необходимыми документами будут приниматься уполномоченными лицами исполнительных органов советов или через ЦПАУ исключительно с формированием электронного дела.Для этого все территориальные громады должны подключиться к платформе «Социальная громада». Это программный продукт, с помощью которого дела в цифровом виде передаются от громад в органы социальной защиты населения райгосадминистраций для назначения пособий. Электронные копии документов, принятых через «Социальную громаду», будут сразу попадать в управление социальной защиты населения, что сократит время принятия решения почти вдвое. С помощью программного комплекса жители громад смогут оформить 67 услуг - жилищные субсидии, льготы, пособия и др.