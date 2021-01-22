Тела погибших постояльцев дома престарелых в Харькове обнаружили на втором этаже, их не удалось спасти из-за быстрого распространения огня и их лежачего состояния.

Об этом сообщил первый заместитель министра внутренних дел Сергей Яровой во время визита президента Владимира Зеленского в Харьков.- По прибытии в 15:15 ситуация была следующая: вырывалось пламя по периметру всего здания, а также густой черный дым. В окна было видно, что огонь распространился на весь второй этаж. Также горит перекрытие между первым и вторым этажом, - рассказал заместитель главы МВД.По его словам, на вызов выехали 13 единиц техники и 50 спасателей, этого было достаточно и для тушения огня, и для спасения постояльцев.Пожарным удалось спасти девять человек. На втором этаже были обнаружены погибшими 15 человек. Яровой пояснил, что погибшие были маломобильными или имели болезни, связанные с ментальными расстройствами.- Люди были лежачими, но кто установил в доме на окнах решетки? - спросил Зеленский.Пожар в двухэтажном доме престарелых Золотое время в Харькове произошел днем 21 января. В результате пожара погибли 15 человек. Предварительно, всего в здании было 33 человека.Учреждение работало нелегально. Задержаны четыре человека — владелец здания, арендатор и его супруга, а также администратор дома престарелых.Следствие рассматривает три версии пожара - поджог, короткое замыкание электросети и неосторожное обращение с электроприборами.