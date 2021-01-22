В Сети появилось видео первых минут пожара в частном доме престарелых на улице Нижней Гиевской.

По словам очевидцев, кадры сняты еще до приезда спасателей. На них видно, что второй этаж здания по периметру фактически весь охвачен огнем, пламя подбирается к крыше, идет густой дым.На окнах - решетки; видно, что в комнатах - открытое пламя.Напомним, на месте пожара нашли тела 15 человек - постояльцев дома престарелых, который работал без разрешительных документов. Люди не смогли выбраться из огня. Еще пять человек госпитализированы. Пансионат работал нелегально.По делу уже задержаны четыре человека - владелец здания, на которого зарегистрировано еще несколько похожих объектов, арендатор и его супруга, администратор.В Харькове сегодня, 22 января, объявлен траур по погибшим. Прибывший в город президент Владимир Зеленский заявил, что завтра будет объявлен всеукраинский траур.