В Сети появилось видео первых минут пожара в частном доме престарелых на улице Нижней Гиевской.По словам очевидцев, кадры сняты еще до приезда спасателей. На них видно, что второй этаж здания по периметру фактически весь охвачен огнем, пламя подбирается к крыше, идет густой дым.
На окнах - решетки; видно, что в комнатах - открытое пламя.
Напомним, на месте пожара нашли тела 15 человек - постояльцев дома престарелых, который работал без разрешительных документов. Люди не смогли выбраться из огня. Еще пять человек госпитализированы. Пансионат работал нелегально.
По делу уже задержаны четыре человека - владелец здания, на которого зарегистрировано еще несколько похожих объектов, арендатор и его супруга, администратор.
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