В течение 2020 года Слобожанская таможня передала в суд почти тысячу дел о нарушении таможенных правил.

В течение января-декабря 2020 года Слобожанская таможня передала на рассмотрение в суд 967 дел о нарушении таможенных правил на сумму 40,2 миллиона гривен. Только в декабре минувшего года передано 31 дело об НТП на сумму 1,3 миллиона гривен.По результатам рассмотрения дел судом в течение 2020 года принято решение о конфискации непосредственных предметов нарушения таможенных правил на сумму 6,5 миллиона гривен, наложено штрафов на 31,3 миллиона. В частности, в декабре 2020 года принято решение о конфискации на сумму 87 тысяч гривен и наложено штрафов на сумму 5,9 миллиона гривен.