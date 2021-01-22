Время сверить ваши планы и надежды со звездным «раскладом» на ближайшие дни.

Если вы чего-то не поймете, это может не лучшим образом отразиться на дальнейшей жизни. Лучше десять раз переспросите. Завтра окружающие будут удивительно милы и дружелюбны. Ответьте им взаимностью.Пора, наконец, вспомнить о существовании друзей. Не стоит ждать – побалуйте встречей себя и их. Завтра ваша улыбка будет обладать прямо-таки убойной силой. Будьте осмотрительны.Вы будете желанны в любой компании, хотя этот факт, возможно, вас удивит. Завтра ваше мнение может внезапно измениться на противоположное. Не стоит пугаться — вы тут ни при чем, просто день такой.Окружающие будут настроены весьма позитивно по отношению к вам и постараются радовать вас каждую минуту. Не зазнавайтесь. Завтра на ваших глазах может случиться какое-нибудь важное событие.Вы должны быть собраны и готовы к немедленным действиям. Придется принимать ответственные решения. Завтра будете окружены доброжелателями. Если не сбежите — можете получить щедрое вознаграждение.Сложных разговоров в эти дни лучше избегать. Вы будете не самым лучшим собеседником. Завтра все пройдет замечательно. Этот день, возможно, запомнится надолго.Не стоит произносить сакраментальную фразу «Я же говорил!», даже если вы действительно говорили. Люди имеют право на ошибки. Завтра окружающие будут ожидать от вас высокой активности.Те, кого вы любите, могут стать абсолютно невыносимыми. Завтра вы можете кому-то не понравиться. Однако не будьте слишком строги к себе. Вы прекрасны, как всегда, — просто не ваш день.Убедитесь, что не забыли включить в планы хотя бы день отдыха. Нельзя работать в праздники и выходные – рискуете себя загнать. Завтра будете на грани взрыва. Найдите выход переполняющим вас эмоциям.Займитесь поиском новых знаний, они могут скоро понадобиться. Завтрашний день будет тихим, спокойным и достаточно продуктивным, если, конечно, удастся заставить себя куда-нибудь выбраться.Жизнь будет целиком и полностью зависеть от эмоций. Искать какую-то логику в происходящем, наверное, не стоит. Завтра у вас появится шанс превратить вчерашних недругов в хороших союзников.Эти дни принесут массу сил и энергии. Главное — найти правильный выход и не выплескивать все эмоции на окружающих. Будьте благоразумны. Завтра, вероятнее всего, захочется разнообразия.