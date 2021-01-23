Национальный банк Украины принял постановление, согласно которому жители страны смогут продавать иностранную валюту через терминалы самообслуживания и банкоматы. Зачисленные в гривенном эквиваленте безналичные средства они получат на свой счет.

Изменения к нормативно-правовым актам НБУ принял 15 января 2021 года, пишет nashkiev.ua . Согласно постановлению услугу по обмену валюты в терминалах и банкоматах могут предоставлять не только банки, но и все лицензированные финучреждения.«Банк, небанковское учреждение совершает покупку наличной иностранной валюты у физических лиц за безналичные средства в гривне через платежные устройства по использованию электронного платежного средства физического лица, которое осуществляет такую операцию. Банк, небанковское учреждение, осуществляющее валютно-обменную операцию, зачисляет/перечисляет гривенный эквивалент купленных наличных средств иностранной валюты на собственный текущий счет физлица, для которого эмитировано электронное платежное средство», — говорится в постановлении.Подобные операции по обмену иностранной валюты будут подпадать под введенный в Украине в 2020 году финансовый мониторинг. Происхождение средств не будут проверять, если речь идет о сумме до пяти тысяч гривен или 30 тысяч гривен в случае оплаты кредита.