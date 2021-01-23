Кофеманы давно выбрали главных фаворитов среди сотни существующих в мире видов кофе. Это конголезская робуста и аравийская арабика. Однако у многих возникает вопрос: чем же отличаются эти виды и как различить зерна при покупке?

Главным отличием арабики от робусты является вкус.может быть и сладковатой, и терпкой, мягкой и даже немного резкой – в зависимости от концентрации и степени прожарки зерен. Свежие зерна арабики имеют легкий запах сухофруктов, немного похожий на чернику. После термической обработки зерна настолько раскрывают палитру запахов, что можно ощутить нотки ванили, фруктов, специй, дымные тона, напоминающие дорогую благородную туалетную воду.Сырые ягоды арабики вырастают крупнее, длиннее и ровнее, чем ягоды робусты. Также арабика отличается от робусты содержанием кофеина: в арабике кофеина от 1% до 2%, а в робусте – от 2% до 4%. Кроме того, арабика содержит большое количество ароматических масел – от 15% до 18% (в робусте этот показатель значительно ниже – от 7% до 10%).Арабика – один из самых дорогих сортов кофе. Так как дерево, на котором растут зерна, очень капризное и нестойкое по отношению к внешним раздражителям – заморозкам, бактериям или микробам. В течение года взрослое здоровое дерево дает не более четырех-пяти килограммов плодов, из которых после термической и других обработок получается всего около килограмма готовых к употреблению кофейных зерен.характерен более жесткий горький вкус и менее насыщенный аромат, поэтому данный вид кофе распространен в миксе с более нежной и сладковатой арабикой. Купаж из 80% арабики и 20% робусты стал классической основой для крепкого ароматного эспрессо со стойкой пенкой.Что касается самого растения, то оно не такое привередливое, как дерево арабики. Для нормальной жизни Coffea canephora (робуста) не нуждается в особых климатических условиях и растет в жаркой Африке и в Азии, где время от времени бывает засуха или, наоборот, повышенная влажность. Также кофейный куст, на котором растут зерна сорта робуста, более активно плодоносит и проще размножается, тем самым принося большую прибыль своему владельцу. За один год такой куст дает в два, а иногда и три раза больше ягод, чем дерево сорта арабика.Продавая кофе на развес, недобросовестные продавцы пытаются выдать более дешевую робусту за благородную арабику. Есть несколько секретов, которые помогут отличить один вид кофе от другого.Во-первых, зерна арабики бывают длиной 6-9 мм, они продолговатые и более гладкие. Во-вторых, они имеют бороздку, которая напоминает букву S. Зерна робусты, в свою очередь, более круглые и мелкие (около 3-5 мм). Их цвет колеблется от бледно-зеленого до светло-коричневого (в зависимости от степени прожарки), а бороздка по центру представляет из себя прямую линию без изгибов.