Харьковчане уже успели отвыкнуть от холодных снежных зим, поэтому предсказанных синоптиками двадцатиградусных морозов ожидали с некоторой опаской. Но оказалось, что настоящая зима – это здорово. Хотя некоторым она преподнесла весьма неприятные сюрпризы.

– Посмотрела на градусник – и побоялась на улицу выходить. Но, как ни крути, а в магазин надо... Собралась, вышла. Как же хорошо на улице. Мороз и солнце – день чудесный, – улыбается пенсионерка Мария Викторовна. – Как по мне, лучше мороз, чем промозглая сырость и сильный ветер при плюсовой температуре.И действительно, харьковчане целыми семьями с удовольствием выходили на прогулку, катались с детьми на горке, лепили снеговиков, доставали с антресолей лыжи и коньки, даже ныряли в прорубь.– Сегодня с Сережкой часа два на горке катались, – говорит раскрасневшаяся на морозе молодая мама Наталья. – Ему два года – этой зимой он впервые увидел снег.Прихватив коньки, многодетный отец Максим спешит со своими тремя ребятишками на замерзший водоем.– Сейчас там кататься не опасно, лед достаточно толстый, – уверяет он. – Мороз нас не пугает – мы только рады. Прекрасный повод всей семьей показаться на коньках. Скоро и наша мама подтянется. В прошлом году такой возможности не было.Порадовали настоящие крещенские морозы и харьковских моржей.– В прошлом году я не моржевала. Температура была плюсовая, речка не замерзла, на улице мерзко, ветрено – так и не смогла себя заставить. А сейчас – совсем другое дело. Какое же это удовольствие – нырнуть в прорубь! Ощущение непередаваемое, всплеск адреналина, радость захлестывает. А вода, кстати, намного теплее, чем воздух, – поделилась ощущениями парикмахер Елена.А уж сколько снеговиков появилось на харьковских улицах! Кого здесь только нет – и символ года Бык, и зайчики, и мишки, и ангелы, и тигры. У небольшого продуктового магазина в одном из салтовских дворов покупателей встречают две живописные «упитанные» снежные бабы, наряженные в синие фартуки и шапочки.– Это продавщицы Нина и Галя, – смеется местный житель Анатолий. – Мы их с мужиками поздно вечером слепили. А они пришли утром на работу и давай хохотать. Очень девчонкам их двойники понравились. Они им даже фартуки свои повязали.Правда, настроение морозные деньки подняли далеко не всем. Ранним студеным утром в весьма неприятную ситуацию попал руководитель отдела серьезной компании Алексей.– Выхожу из подъезда – мороз! Бегу к своей машине, на ходу отключаю сигнализацию и блокировку дверных замков. Вставляю ключ в скважину и пытаюсь повернуть – на улице холодина, хочется побыстрее сесть в салон. Ан нет – замок двери замерз и не хочет открываться. Пробую попасть в автомобиль со стороны пассажира – безрезультатно. Ситуация, прямо скажем, не из приятных. И как обычно, в самый неподходящий момент, когда мне обязательно нужно быть вовремя на работе, – рассказывает Алексей. – Я уже окончательно вышел из себя, резко дернул ручку... и она сломалась. Ну вы уже поняли, на работу я опоздал, еще и «на деньги попал».А сотрудницу IT-компании Людмилу взяла в плен намертво замерзшая дверь подъезда, о чем она написала на своей странице в «Фейсбуке».– Утром сосед с пятого этажа, как обычно, вышел погулять с собачкой. А зайти обратно уже не смог. Магнитный замок на двери подъезда сковало крещенским морозом. Сосед многократно тыкал ключом в специальную выемку. Звонил во все домофоны. Дергал за ручку. Бесполезно! Дверь вежливо пищала, но не открывалась, – рассказывает девушка. – Тут из лифта вышла я и начала помогать соседу, толкая дверь изнутри. Безрезультатно! Мы звонили в техподдержку дверей и домофонов. Но у них еще не начался рабочий день. Тем временем из лифта вышла девочка и мы стали толкать дверь вместе. Никакого эффекта! Сосед с собачкой уже изрядно промерз и начал наяривать пожарным. Те посоветовали найти проводок, который ведет к магниту, и вырвать его к чертям.Проводок так и не нашли, поэтому, про словам Людмилы, она повернулась к двери спиной и «принялась бить по ней со всей силы ногой, аки копытом». После трех ударов изнутри и при постоянном расшатывании снаружи дверь поддалась.– На работу выбраться удалось. Беспокоюсь, как теперь вернуться, – иронизирует харьковчанка.Не рады морозу и жители одной из многоэтажек на Алексеевке – им отключили тепло и горячую воду.– В «15-62» говорят: авария, трубы не выдержали мороза. Так и мы не выдерживаем – в квартире минусовая температура, пар изо рта идет. Пришлось напрашиваться в гости к свекрови. Сидим у нее уже три дня, в доме отопление так и не включили, – сетует Надежда.Морозы пожаловали в Харьков ненадолго – уже с пятницы синоптики прогнозируют плюсовую температуру.