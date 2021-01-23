Время и место встречи – 20-е годы XIX века, усадьба Лариных. «Схід Оpera» приглашает на легендарную оперу Петра Чайковского «Евгений Онегин» по известному произведению Александра Пушкина.

«Евгений Онегин» – жемчужина репертуарной коллекции «Схід Оpera». Редакция, которую сегодня видят харьковчане, была поставлена в 1996 году и по сей день пользуется популярностью у зрителей, говорят в театре. Именно эту постановку театр оперы и балета планирует показать в следующую среду, 27 января.На странице театра в Facebook приводится интересный факт об истории создания оперы «Евгений Онегин».Когда Петр Чайковский писал музыкальные эскизы к постановке, в его жизни разыгралась драматическая ситуация, очень похожая на сюжет пушкинского произведения.Молодая студентка Антонина Милюкова пишет композитору пылкие письма, объясняясь в любви. Вежливый и холодный отказ в лучших традициях героя оперы не останавливает душевные порывы девушки. Она шлет все новые и новые письма своему избраннику.Пытаясь избежать повторения ошибки Онегина, озадаченный Чайковский отправляется к Антонине, чтобы взглянуть на нее. Результатом общения с упорной девушкой становится бракосочетание, которое, впрочем, завершается быстро и драматично. После трех недель семейной жизни композитор уходит от молодой жены.За год он заканчивает работу над спектаклем, однако клавир оперы направляет не прежней жене, а Надежде фон Мекк – своей покровительнице...Вот таким странным образом в жизни композитора прозвучали отголоски сюжета оперы, над которой он работал.