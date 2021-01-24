Представители региональных властей, парламента и правительства приняли совместное решение не повышать тарифы на отопление и горячую воду до конца отопительного сезона на всей территории Украины.

Решение будет закреплено в совместном меморандуме Ассоциации городов Украины, парламента и правительства в понедельник, 25 января, пишет Liga.net со ссылкой на мэра Киева Виталия Кличко.– В понедельник будет подписан меморандум об алгоритме выведения сферы теплоснабжения из кризисной ситуации, вызванной колебаниями цены на газ. В частности – о первоочередных шагах урегулирования вопроса разницы в тарифах на тепло, а также компенсационных убытков предприятиям теплоснабжения, – сообщил столичный городской голова.Решение не поднимать тарифы на тепло и горячую воду во всех населенных пунктах Украины было принято в ходе правительственного совещания, инициированного Ассоциацией городов Украины, при участии премьер-министра Дениса Шмыгаля, мэров Киева, Мариуполя, Кропивницкого, Винницы, Кривого Рога, первого заместителя мэра Харькова, а также представителей НАК "Нафтогаз Украина", Офиса президента и депутатов Верховной Рады.«Это совместное решение с главами городов содержит пункт о не поднятии тарифов на отопление и горячую воду для украинцев», – цитирует пресс-служба Кабмина комментарий премьер-министра по итогам встречи с представителями региональных властей.