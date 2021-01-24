В новом году решила жить по новому: мало есть, много спать, заниматься физкультурой. Минувший год не дал возможности быть абсолютно свободным в своем выборе, особенно касательно здоровья. Теперь хочу стать здоровее. С чего начать? Татьяна Степаненко

Избегайте бесполезных продуктов

Водный баланс важен для организма

Гаджеты усиливают тревожность

Позволяйте себе ничего не делать

Минувший год показал, как важно заботиться о себе и своем здоровье. Спорт, сбалансированное питание, сон и отказ от дурных привычек - это базовые основы здорового образа жизни. Их важность доказывают и исследования, пишет Liga.net. Ученые пришли к выводу, что здоровые привычки уменьшают риск преждевременной смерти, развития хронических заболеваний и таких серьезных болезней, как диабет и рак.Исследователи из Harvard T.H. Chan School of Public Health рассмотрели данные более 73 тысяч женщин и 38 тысяч мужчин.Ученые обнаружили пять основных здоровых привычек, которые являются критически важными для увеличения продолжительности жизни. Чем больше этих привычек было у людей, тем дольше они жили.регулярное употребление здоровой пищи, а именно овощей, фруктов, орехов, цельных зерен, полезных жиров и омега-3 жирных кислот. Также желательно уходить от менее полезных и нездоровых продуктов – таких, как красное и обработанное мясо, подслащенные напитки, трансжиры и продукты с избытком натрия.минимум 30 минут спорта в день. Также необходимо поддержание здоровой массы тела, которая определяется как нормальный индекс массы тела (ИМТ) – он составляет от 18,5 до 24,9. ИМТ рассчитывается по формуле: I= m:h2, где m – масса тела в килограммах, h — рост в метрах.Курение – вред. Потребление алкоголя без вреда для здоровья ограничивается 5-15 граммами в день для женщин и 5-30 граммами в день для мужчин. Исследование показало, что люди, которые имели только одну из этих привычек, жили бы на два года дольше, если бы не имели ни одной из них.В список здоровых привычек стоит добавить еще несколько, не менее важных, которые могут значительно улучшить самочувствие.Около 8-9 часов сна каждую ночь будет достаточно, чтобы чувствовать себя бодрым. Ведь качественный сон - это залог продуктивного дня и результативности в работе.Еда утром быстро запускает метаболизм и не позволяет переедать в течение дня. Можете выбрать любой вариант – что-то легкое, но питательное, как, например, творог со сметаной, или кусок отварной курицы с салатом.Водный баланс важен для организма, ведь вода способствует ускорению метаболизма, снижает риск сухости кожи и спасает от переедания. А стакан воды с лимоном или медом утром поможет желудку проснуться. Стоит только попробовать!Лента новостей - современная ловушка, в которую попадает каждый владелец аккаунта в социальных сетях. Чтобы увеличить количество и уменьшить уровень тревожности от прочитанного или увиденного, установите ограничение на пользование гаджетами. Например, с 21.00 уделяйте время чтению книг, рисованию и подготовке ко сну. Вы заметите буквально сразу, с какой легкостью вы будете просыпаться, как улучшится ваше настроение.Десять тысяч шагов в день должны стать вашей нормой в 2021 году. Тем более для тех, кто в пандемический 2020-й перешел на дистанционную работу. Во-первых, прогулки помогут размять тело и повысить вашу физическую активность. Во-вторых, это один из ключей к качественному сну.Неважно, будет это контроль веса или спортивные достижения, а возможно, развитие новых навыков. Ведите план своих ежедневных достижений и вознаграждайте себя за рекорды. Однако поощрения также должны быть здоровыми: например, покупка спортивного снаряжения, поход к массажисту или в салон красоты.Вы никогда не занимались йогой? А как насчет стретчинга? А может быть, именно в 2021 году стоит воплотить свою детскую мечту и пойти на танцы? Помните, что ни возраст, ни пол не являются преградами на пути к саморазвитию.Позвольте себе расслабиться и ничего не делать. Быть иногда непродуктивным - это не стыдно, а нормально. Если вы занимаетесь спортом, спланируйте свой режим так, чтобы между тренировками был день восстановления. Помните, что отдыхать, как и работать над собой, нужно регулярно.Ваше психическое здоровье, безусловно, является важной частью общего состояния здоровья. Временные неудачи в жизни неизбежны. И позитивный взгляд на вещи будет мотивировать вас идти вперед, а не зацикливаться на поражениях. Воспринимайте вызовы как возможности для роста и помните, что ваше здоровье зависит от того, как вы справляетесь со стрессом.