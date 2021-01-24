Жители части густонаселенных спальных районов Харькова несколько дней подряд остаются без отопления. При этом синоптики фиксируют самые холодные дни сезона, температура в помещениях иногда опускается до десяти градусов. Это недопустимо, считают в партии «Блок светличной «Разом!».

Недопустимо и то, что в Харькове до сих пор не решены проблемы с горячим водоснабжением многих домов, хотя на календаре уже середина зимы, отмечают представители фракции Блока Светличной в городском совете.Многочисленные обращения харьковчан в коммунальные службы не дают никакого результата. Руководство горсовета считает ситуацию, когда люди мерзнут в собственных домах, «контролируемой».– Мы считаем недопустимой ситуацию, когда жители города становятся заложниками коммунальных служб, которые не могут обеспечить их даже необходимыми для жизни услугами, – заявляют во фракции. – КП, в которое только в прошлом году вложили три миллиарда гривен из бюджета города, должно работать на харьковчан, наполнять бюджет, а не становиться площадкой для политических игр в разгар отопительного сезона.Фракция Блока Светличной «Разом!» в Харьковском городском совете видит одним из своих первых шагов аудит деятельности коммунальных предприятий города.– Харьковчане должны получать достойные услуги по адекватным расценкам, а коммунальные предприятия – работать эффективно в интересах жителей города и вовремя обновлять свои сети, – считают депутаты от Блока Светличной. – Мы будем требовать не только задекларированных городскими властями формальных изменений в руководстве коммунальных предприятий, но и системной проверки, составления реальной дорожной карты вывода их деятельности из кризисного состояния.