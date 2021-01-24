Смешливые бегемоты, начитанные слоны, самоуверенные жабы, веселые динозаврики, смущенные рыбы, воинственные пузатенькие самураи. С помощью миниатюрных инструментов скульптор-ювелир Александр Степаненко оживляет кость – на первый взгляд, не очень привлекательный, но интересный по своим возможностям материал.

Природа наградила бегемотов улыбчивой физиономией

Богомол страшен, но симпатичен

И чуть-чуть ихтиолог

Даже среди слонов бывают философы

Скульптор-ювелир по кости Александр Степаненко пришел к своему призванию больше 45 лет назад.– Начинал с дерева, потом пробовал работать с металлом и камнем, но любимым материалом стала кость, – делится художник.Александр Дмитриевич создает выразительные фигурки людей и животных, скульптурные группы, рельефные изображения, вырезает из кости тончайшие кружева. В его творческом арсенале – не только изысканные статуэтки и миниатюры, но и изящные броши, серьги, кольца, подвески. Безусловно, работающего с костью скульптора в первую очередь вдохновляет восточное искусство, поэтому среди его работ есть серия загадочных нэцке и забавных очень самоуверенных самураев.При этом неизменно любимый жанр мастера – анималистика. Под его рукой рождаются забавные слоны, длинноволосые мамонты, солидные черепахи, хулиганистые собаки, стеснительные мыши, застенчивые хамелеоны, насупившиеся совы, экзотические дракончики и динозаврики. Но главными любимцами скульптора уже много лет остаются бегемоты и носороги.– У бегемотов своеобразная физиономия, благодаря чему можно создавать разные эмоции – например, удивление, радость. Уголки губ этих животных приподняты вверх, что придает им веселое насмешливое выражение. Но самое, пожалуй, красивое по фактуре животное – носорог. Носороги мускулисты, довольно упитанны, у них очень толстая грубая кожа, которая создает большие живописные складки, – говорит скульптор.А еще Александру Дмитриевичу нравится вырезать из кости насекомых. В топе любимых персонажей – колоритные жуки-скарабеи и кузнечики. Самым характерным и фактурным насекомым мастер считает богомола. Скульптурка богомола у художника пока еще в перспективе, но в будущем он надеется сделать эту работу. Чем же ему приглянулось столь странное создание?– У богомола интересно расположены ноги, а глаза вынесены далеко в стороны, как у акулы-молота. Конечно, богомол – немножко страшненькое, но при этом симпатичное и интересное насекомое, – считает скульптор.За годы творчества Александр Степаненко вырезал из кости практически всех обитателей воды: крабов, раков, осьминогов. Но почетное место занимает самый любимый персонаж скульптора, которому он верен почти полвека – рыба.– Я аквариумист и рыболов в одном лице – словом, чуть-чуть ихтиолог. Рыб рисовал с детства. Родители подарили первый аквариум, когда мне было пять лет. Я сам им занимался – ухаживал, обустраивал, – вспоминает художник. – С тех пор аквариумистика стала моим увлечением. Знаю очень много пород рыб и их особенности. Очень люблю и наблюдать за ними, и вырезать из кости. Вот сейчас, например, занимаюсь вырезанием рыбы на женском украшении. Украшение представляет собой пустотелый шарик диаметром 2,5 см на шнурке. На шарике – две рыбки в окружении водных растений.У каждой скульптурки собственный характер и эмоции, причем сплошь позитивные. Например, в костяном слоновьем стаде мастера есть любопытный слон, темпераментный слон-хоккеист, слон-философ, увлеченно читающий книгу.– Когда настроение хорошее, и животное получается жизнерадостным, а когда мрачное – просто стараюсь не работать, – улыбается Александр Степаненко.