Вкус кофе во многом зависит от степени обжарки. Какой же отдать предпочтение – скандинавской с ароматом свежеиспеченного хлеба или итальянской со вкусом горечи?

Чтобы выбрать более качественный кофе в зернах, стоит прежде всего обратить внимание на внешний вид кофейных зерен: они должны быть однородного цвета, без пятен, без сколов и приблизительно одинакового размера. При нажатии зерно не должно крошиться. Если оно слишком сухое, кофе получится не очень ароматным и без ярко выраженного вкуса.Также следует обратить внимание, в какой упаковке продается кофе. Более дешевые сорта упаковывают в простые бумажные пакеты (это плохо сказывается на вкусовых качествах будущего напитка), более дорогие – в фольгированные пакеты с небольшим клапаном для вывода маслянистых испарений. Кроме того, эксперты не рекомендуют покупать кофе в больших упаковках, объемом более 250 граммов, поскольку чем дольше упаковка открыта, тем больше кофе теряет уникальный аромат и вкус.Обязательно проверяйте дату изготовления кофе. Запомните: хорошие обжаренные зерна не могут храниться больше одного года.Создать единую шкалу степени обжарки зерен кофе невозможно. Разные зерна, обжаренные одним способом, имеют разный вкус. Так же, как и одно и то же зерно, обжаренное разными способами. Да и вкусы у дегустаторов индивидуальны: «сильно» и «слабо» для каждого - свое. Современные кофеманы выделяют четыре основных вида обжарки кофейных зерен. Все они имеют географические названия., или легкая степень обжарки кофе: зерна такой обжарки имеют бледно-коричневый окрас, легкую кислинку и неярко выраженный аромат, похожий на свежеиспеченный черный хлеб. Из таких кофейных зерен чаще всего варят кофе альтернативными методами: кемекс, пуровер, аэропресс., или средняя степень обжарки: зерна такой обжарки имеют темно-коричневый окрас, ярко выраженный нежный аромат, легкую кислинку и насыщенный сладковатый привкус., или сильная степень обжарки: зерна такой обжарки имеют более темный цвет (ближе к черному), приятную горчинку, нотку терпкости и привкус карамели., или самая сильная степень обжарки: зерна практически черные и маслянистые, в них совсем нет кислинки, но присутствует ярко выраженная горечь. Из зерен, обработанных таким образом, получается самый насыщенный кофе. Чаще всего их используют для приготовления эспрессо в сочетании со сливками и молоком.