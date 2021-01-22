В селе Черкасские Тишки Харьковского района произошла поножовщина. Как сообщили в полиции, 20 января мужчина во время застолья поссорился со своим знакомым, после чего решил его убить.

Прибывшие на место правоохранители установили, что ночью двое знакомых вместе выпивали. Во время застолья они поссорились из-за бытовых проблем. После ссоры 29-летний мужчина поехал домой, а через некоторое время 31-летний приятель отправился за ним, чтобы отомстить. Он догнал потерпевшего, и в ходе выяснения отношений несколько раз ударил его ножом. Только после криков жертвы преступник остановился. Он выбросил нож и вызвал скорую.31-летнего нападавшего задержали. Выяснилось, что мужчина ранее был судим за разбой.Следователи сообщили злоумышленнику о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 15 ч. 1 ст. 115 (покушение на убийство) УК Украины. Фигуранту грозит лишение свободы на срок от 7 до 15 лет.