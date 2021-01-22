В селе Черкасские Тишки Харьковского района произошла поножовщина. Как сообщили в полиции, 20 января мужчина во время застолья поссорился со своим знакомым, после чего решил его убить.Прибывшие на место правоохранители установили, что ночью двое знакомых вместе выпивали. Во время застолья они поссорились из-за бытовых проблем. После ссоры 29-летний мужчина поехал домой, а через некоторое время 31-летний приятель отправился за ним, чтобы отомстить. Он догнал потерпевшего, и в ходе выяснения отношений несколько раз ударил его ножом. Только после криков жертвы преступник остановился. Он выбросил нож и вызвал скорую.
31-летнего нападавшего задержали. Выяснилось, что мужчина ранее был судим за разбой.
Следователи сообщили злоумышленнику о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 15 ч. 1 ст. 115 (покушение на убийство) УК Украины. Фигуранту грозит лишение свободы на срок от 7 до 15 лет.