Сотрудники Управления экологии и благоустройства Департамента коммунального хозяйства получили условный срок за незаконный снос гаража.

Согласно материалам дела, в марте 2013 года сотрудники Управления экологии и благоустройства Департамента коммунального хозяйства без наличия каких-либо законных оснований снесли гараж, который находился в частной собственности жителя Харькова. Для этого они привлекли сотрудников КП «Харьковские тепловые сети», КП «Харьковводоканал» и КП «Харьковзеленстрой».Чтобы выслужится перед руководством, чиновники составили предписание «О добровольном освобождении территории Харькова» в которое внесли заведомо ложные сведения, отметив, что капитальный гараж, размещенный на улице Минская 77-б, является незаконным.Позже злоумышленники составили акт о том, что гараж являлся самостроем, который был демонтирован благодаря их работе.Следователи установили, что в результате действий чиновников харьковчанину был нанесен ущерб в размере 167 тысяч 700 гривен.Рассмотрев все материалы следствия суд постановил признать виновными в совершении уголовных преступлений, предусмотренных ст 366 ч. 1 и 364 ч. 2 УК Украины:Заместителя начальника Управления - начальника Инспекции по благоустройству и экологии Харькова Управления экологии и благоустройства Департамента коммунального хозяйства Харьковского городского совета, назначив ему наказание в 1,5 года условного срока.Заведующего сектором по контролю южной части территории города Инспекции по благоустройству и экологии Харькова Управления экологии и благоустройства Департамента коммунального хозяйства Харьковского городского совета, назначив наказание в виде 1,5 года условного срока.Также чиновники обязаны будут возместить пострадавшему моральный ущерб в виде 25 тысяч гривен.