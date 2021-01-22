Завтра, 23 января, в с. Борщовка Балаклейского района организовывается поиск на местности без вести пропавшего 12 января Андрея Мозгового.

Напомним, 37-летний Андрей Мозговой вышел из дома, сказав, что пойдет в парикмахерскую - и пропал.Как сообщили в поисково-спасательном отряде "Милена", поиски пройдут совместно с Нацгвардией. Сбор волонтеров - в 9 часов утра около сельсовета с. Борщовка. С собой просят взять дождевик, пауэрбанк, фонарик, термос с горячим чаем и бутерброды для перекуса. В сельсовете организуют штаб, где можно будет погреться, но волонтеров просят обуться в непромокаемую высокую обувь.Также очень нужны квадрокоптеры. Волонтеры едут на машинах и могут взять с собой пассажиров, по всем вопросам можно звонить координатору поиска - Анатолию - по номеру