События Харьковчане жалуются на отсутствие отопления Вечерний Харьков 20:00 240 Подробности рассказали журналисты телеканала "р1". Читайте также Под Харьковом чиновник попался на незаконном оформлении собственности на 5,5 миллионов Харьковский суд наказал двух чиновников горсовета Астропрогноз на 23–24 января 2021 г. БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ Под Харьковом чиновник попался на незаконном оформлении собственности на 5,5 миллионов События 20:06 Лента новостей Под Харьковом чиновник попался на незаконном оформлении собственности на 5,5 миллионов 20:06 Харьковчане жалуются на отсутствие отопления 20:00 Харьковский суд наказал двух чиновников горсовета 19:30 Астропрогноз на 23–24 января 2021 г. 19:08 Под Харьковом разыскивают бесследно пропавшего мужчину (фото) 19:05 В Харькове ограбили две церкви - украдена уникальная икона 19:03 В Харькове очередное жуткое ДТП – сбили девушку (фото) 18:56