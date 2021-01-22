Правоохранители сообщили о подозрении государственному регистратору по факту злоупотребления полномочиями с целью получения неправомерной выгоды, что повлекло тяжкие последствия.

Как рассказали в областной прокуратуре, следователи установили, что в марте 2020 году в одну из районных государственных администраций обратился бизнесмен. Мужчина написал заявление с просьбой зарегистрировать права на нежилые помещения, расположенные на улице Сумской, которые принадлежат другой компании.Чиновник провел проверку и установил, что представленные документы не соответствуют сведениям реестров, а также выявил наличие судебного запрета и ареста. Однако, несмотря на основания для отказа, зарегистрировал право на недвижимость, лишив другую компанию права собственности на сумму 5,5 миллиона гривен.На данный момент решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения. Если его вина будет доказана в суде, мужчине грозит лишение свободы на срок от пяти до восьми лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет с конфискацией имущества или без таковой.