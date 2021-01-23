Об этом сообщает пресс-служба КП "Харьковводоканал".Согласно опубликованной на сайте предприятия информации, в связи с проведением ремонтно-восстановительных работ в части домов Харькова временно прекращено водоснабжение по следующим адресам:
Новобаварский район: ул. Баварская, 1 до 20:00 23.01.21 г., ул. Пермская, 20 (п. №1, стояк) до 20:00 24.01.21 г.
Киевский район: ул. Героев Труда, 12-е (п. №4, стояк) до 20:00 23.01.21 г.
Московский район: ул. Светлая, 2 (п. №1, стояк) до 20:00 23.01.21 г.; пр. Тракторостроителей, 107-б (стояк), пр. Тракторостроителей, 89 (п. №7, стояк) до 20:00 24.01.21 г.
Основянский район: пр. Гагарина, 7 (п. №2, стояк) до 20:00 23.01.21 г.; пр. Гагарина, 170 (п. №3, стояк) до 20:00 24.01.21 г.
Слободской район: ул. Танкопия, 6 (п. №7, спаренный стояк), ул. Танкопия, 32 (п. №5, стояк) до 20:00 24.01.21 г.
Холодногорский район: ул. Волонтерская, 52 (стояк) до 20:00 23.01.21 г.
Шевченковский район: ул. Шатиловская, 29 (п. №2) до 20:00 24.01.21 г.