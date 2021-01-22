Читайте также БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ Лента новостей «Расклады»: Тысячи харьковчан без отопления и судебный иск горсовета против собственного регламента 09:56 Слобожанская таможня передала в суд почти тысячу дел 09:32 23 января в части Харькова отключили воду 09:21 В Харьковской области за сутки скончались 10 человек с COVID-19 09:08 Стало известно, где в Харькове отключили отопление (список адресов) 22.01.2021 Под Харьковом чиновник попался на незаконном оформлении собственности на 5,5 миллионов 22.01.2021 Харьковчане жалуются на отсутствие отопления 22.01.2021