События «Расклады»: Тысячи харьковчан без отопления и судебный иск горсовета против собственного регламента Дмитрий Коган 09:56 562 Об это рассказал главный редактор Вечернего Харькова Дмитрий Коган. Подробности в выпуске на телеканале «р1»: Читайте также Под Харьковом сгорел грузовик вместе с водителем Ремарки: Цены на коммуналку, законность подписи Кернеса и языковой закон К гипертоникам и диабетикам скорая помощь не приедет БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ Под Харьковом сгорел грузовик вместе с водителем События 11:28 Лента новостей Под Харьковом сгорел грузовик вместе с водителем 11:28 Ремарки: Цены на коммуналку, законность подписи Кернеса и языковой закон 11:09 К гипертоникам и диабетикам скорая помощь не приедет 11:04 В Харькове избирают меру пресечения владельцам сгоревшего «дома престарелых», где погибли 15 человек 10:38 Под Харьковом произошло смертельное ДТП 10:28 Харьковчанам продолжают приходить непомерные доходу платежки 10:13 «Расклады»: Тысячи харьковчан без отопления и судебный иск горсовета против собственного регламента 09:56