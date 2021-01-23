В результате аварии погибла 19-летняя девушка.

Как рассказали в пресс-службе областного управления нацполиции, ДТП произошло накануне вечером, 22 января, на автодороге «Чугуев-Великий Бурлук» в поселке Кочеток.Полицейские установили, что автомобиль «Mitsubishi Pajero» под управлением 51-летнего водителя столкнулся с мотоциклом с коляской. В результате аварии 52-летнего водителя мотоцикла доставили в больницу, а 19-летняя пассажирка скончалась в карете скорой помощи.Сейчас следователями решается вопрос о внесении сведений о происшествии в Единый реестр досудебных расследований по ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины. Все обстоятельства аварии устанавливаются.