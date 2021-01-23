Мера пресечения будет избираться четырём подозреваемым.

В Харькове началось судебное заседание по избрании меры пресечения четырем организаторам незаконной работы дома для престарелых, где накануне произошел пожар, в котором погибли 15 человек.Заведующую отделением Ольгу Кравченко подозревают в нарушении правил пожарной безопасности, вместе с мужем она арендовала здание, нанимала рабочих без оформления, среди которых и подозреваемый администратор заведения. Также среди подозреваемых владелец дома.По версии обвинения, они не обеспечили противопожарную безопасность, знали о наличии нарушений, однако продолжали работу пансионата.Напомним, что 21 января в нелегальном доме престарелых произошел пожар, в результате которого погибли 15 человек. По официальной информации, дом по улице Нижнегиевской, 150-Б загорелся около трех часов дня. Пожар возник на втором этаже здания.