События Ремарки: Цены на коммуналку, законность подписи Кернеса и языковой закон Анна Почапская 11:09 86 Про это рассказала Анна Почапская в программе "Ремарки". Подробности в сюжете телеканала "р1". Читайте также Под Харьковом сгорел грузовик вместе с водителем К гипертоникам и диабетикам скорая помощь не приедет В Харькове избирают меру пресечения владельцам сгоревшего «дома престарелых», где погибли 15 человек БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ Под Харьковом сгорел грузовик вместе с водителем События 11:28 Лента новостей Под Харьковом сгорел грузовик вместе с водителем 11:28 Ремарки: Цены на коммуналку, законность подписи Кернеса и языковой закон 11:09 К гипертоникам и диабетикам скорая помощь не приедет 11:04 В Харькове избирают меру пресечения владельцам сгоревшего «дома престарелых», где погибли 15 человек 10:38 Под Харьковом произошло смертельное ДТП 10:28 Харьковчанам продолжают приходить непомерные доходу платежки 10:13 «Расклады»: Тысячи харьковчан без отопления и судебный иск горсовета против собственного регламента 09:56