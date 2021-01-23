Пожарные ликвидировали возгорание грузовика, в которой обнаружили погибшего водителя.

Как сообщили в Службе по чрезвычайным ситуациям, 23 января в 7:26 в Службу спасения "101" поступило сообщение о том, что в поселке Песочин на парковке горит грузовик "DAF". К моменту прибытия пожарных пламя успело распространиться по моторному отсеку и перекинулось на полуприцеп грузовика.С помощью воздушно-механической пены в огонь удалось потушить в 08:27. В сгоревшей дотла кабине спасатели обнаружили обгоревшее тело водителя, личность которого устанавливается.Причина возникновения пожара выясняется.