Всех четырех подозреваемых отправили под стражу до 21 марта без права внесения залога.

Киевский районный суд избрал меру пресечения всем четырем подозреваемым, которые проходят по делу о пожаре в доме для престарелых.Владельца здания Славика Акопяна, заведующую отделением Ольгу Кравченко, ее мужа и администратора заведения, которых подозревают в нарушении правил пожарной безопасности отправили в СИЗО до 21 марта без права внесения залога.По мнению прокуратуры, подозреваемые не обеспечили противопожарную безопасность, знали о наличии нарушений, однако продолжали работу пансионата.Напомним, что 21 января в нелегальном доме престарелых произошел пожар, в результате которого погибли 15 человек. По официальной информации, дом по улице Нижнегиевской, 150-Б загорелся около трех часов дня. Пожар возник на втором этаже здания.