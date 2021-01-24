Об отключении сообщили в КП "Харьковводоканал".

Как рассказали в пресс-службе коммунального предприятия, в связи с проведением ремонтно-восстановительных работ в части домов Харькова временно прекращено водоснабжение по следующим адресам:ул. Пестеля (ч/с), ул. Проспектная (ч/с), ул. Вятская (ч/с), ул. Приходьковская (ч/с), ул. Соединенная (ч/с), ул. Ново-Харьковская (ч/с), ул. Минераловодская (ч/с), ул. Галинская (ч/с), ул. Никоновская (ч/с), ул. Героев Труда, 12-е (п. №4, стояк)ул. Светлая, 2 (п. №1, стояк); ул. Гарибальди, 2 (п. №1)ул. Маршала Конева, 9 (п. №4)пр. Гагарина, 7 (п. №2, стояк), пр. Гагарина, 170 (п. №3, стояк)ул. Танкопия, 6 (п. №7, спаренный стояк), ул. Танкопия, 32 (п. №5, стояк), въезд Тарасовский, 12 (п. №2, стояк), пр. Героев Сталинграда, 187 (п. №4, спаренный стояк)ул. Волонтерская ,52 (стояк)ул. Новгородская, 6 (п. №4, стояк)., ул. Дорошенковская (ч/с), въезд 1-й Дорошенковский (ч/с), въезд 2-й Дорошенковский (ч/с), пер. 1-й Дорошенковский (ч/с), пер. 2-й Дорошенковский (ч/с)