Накануне, 23 января, в 20:48 в Службу спасения поступило сообщение о пожаре в девятиэтажном жилом доме на улице Валентиновская.

Как рассказали в пресс-службе ГСЧС, к месту происшествия сразу же были направлены пять отделений службы спасения, которые установили установлено, что в комнате и коридоре квартиры на седьмом этаже горят домашние вещи, а площадь пожара составила около 20 кв.м.Из-за задымления лестничной клетки, спасателям пришлось эвакуировать 26-летнего жителя квартиры на девятом этаже.В 21:11 пожар был локализован, а в 22:02 полностью ликвидирован. Предполагаемая причина пожара - неосторожное обращение с огнем.