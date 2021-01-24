Об этом рассказали в Кабинете министров Украины.

Проведение в образовательных учреждениях массовых мероприятий (спектаклей, праздников, концертов) с участием детей из более чем одной группы/класса и в присутствии посетителей;

Проведение в развлекательных заведениях и заведениях общественного питания праздничных мероприятий, банкетов, мастер-классов, публичных событий;

Прием посетителей в музеях, на выставках, в галереях и т.д., если в залах присутствует более одного человека на 10 м.кв.

Проведение массовых культурных (в том числе концертов), спортивных, социальных, рекламных и других мероприятий, в которых участвует более 20 человек и не соблюдена дистанция в 1,5 м. между участниками (исключения: официальные и профессиональные спортивные мероприятия без зрителей, экзамены для нотариата и мероприятия для обеспечения работы органов власти);

Работа кинотеатров и культурных заведений с наполненностью более 50% мест одного зала;

Перевозка в пассажирском транспорте большего количества пассажиров, чем сидячих мест (кроме метро);

Проведение дискотек, работа ночных клубов и заведений общественного питания с организацией досуга;

Размещение в заведениях общественного питания более 4 совершеннолетних лиц за одним столом и когда расстояние между столами менее 2 метров;

Работа субъектов хозяйствования, в которых сотрудники не обеспечены масками, не нанесена маркировка по дистанции между клиентами в 1,5 метров, а посетители не имеют правильно одетые средства индивидуальной защиты;

Пересечение границы иностранцами без наличия страхового полиса (с отдельными исключениями);

Религиозные мероприятия: в помещении при условии присутствия более одного человека на 5 м. кв.; на открытом воздухе при условии несоблюдения дистанции в 1,5 м. между присутствующими;

Работа заведений общественного питания с 23:00 до 7:00 (кроме доставки и заказом на вынос). Проведение расчетных операций прекращается после 22:00;

Пребывание в общественном транспорте и общественных домах и строениях без одетой маски, а также пребывание на улицы без документов, подтверждающих особу;

Самовольный уход из места изоляции или обсервации;

Работа заведений по размещению (кроме отелей, реабилитационных центров для людей с инвалидностью, санаторно-курортных заведений);

Посещение образовательных учреждений группами более 20 человек, кроме заведений дошкольной, общеобразовательной, внешкольной и специализированных школ искусств);

Посещение образовательных учреждений в случае, когда на самоизоляции находится более 50% учеников и персонала заведения;

Проведение плановых мероприятий по госпитализации (кроме паллиативной помощи, помощи беременным, новорожденным, помощи при родах, лечении онкобольных, высокоспециализированной медпомощи и другой неотложной медпомощи);

Работа спортзалов и фитнес-центров, если в них находится более одного человека на 20 м.кв.;

Посещение пунктов временного содержания лиц, пунктов временного пребывания иностранцев и лиц без гражданства, а также пунктов размещения беженцев;

Пересечение КПВВ на временно оккупированные территории ОРДЛО и Крыма иностранцев без полиса страхования (с отдельными исключениями);

Посещение посторонними особами учреждений соцзащиты, в которых находится отдельные категории граждан (люди преклонного возраста, ветераны войны, особы с инвалидностью, психическими нарушениями и другие).

Как сообщили в пресс-службе украинского Кабмина, с 25 января в стране прекращается жесткий локдаун и украинцы вернутся к тем ограничениям, которые действовали в декабре 2020 года.