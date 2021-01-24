По мнению специалистов, причиной возгорания стало короткое замыкание электропроводки.

Как сообщили в Службе по чрезвычайным ситуациям, 23 января в 18:37 на номер «101» поступило сообщение о том, что в поселке Молодова произошел пожар в хозяйственной постройке.«К месту вызова выехали дежурное отделение 38-й пожарно-спасательной части поселка Старый Салтов на автоцистерне в составе трех человек личного состава. По прибытию к месту вызова на территории частного домовладения горела хозяйственная постройка с дровами на площади 20 м.кв. Пожар был локализован в 20:30 и ликвидирован в 23:03», - рассказали в пресс-службе ведомства.