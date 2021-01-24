Об этом рассказала ответственная Министр социальной политики Марина Лазебная в эфире программы «Шустер Live».

По мнению Марины Лазебной, причиной пожара стали три фактора, среди которых незаконность здания, незаконная работа заведения и бездеятельность местных властей.«Самое главное - местная власть. Она не выявила такой нелегальный дом и не обеспечила выполнение требований закона», - подчеркнула чиновница.Также Лазебная заявила, что именно областные администрации обязаны выявлять такие заведения и обеспечивать их регистрацию, контролировать и нести за это ответственность.«Информацию о частных учреждениях подают государственные администрации. 14 областных администраций и город Киев подали такую информацию, а все остальные - нет», - рассказала министр.Напомним, что 21 января в Харькове произошел пожар в нелегальном доме для престарелых, в результате которого 15 человек погибли, а еще 5 попали в больницу.В пожаре следствие подозревает владельца здания, арендаторов, которые осуществляли работу заведения и администратора центра. Никто из чиновников, отвечающих за выявление и работу подобных нелегальных центров, по данному делу в качестве подозреваемых не проходит.