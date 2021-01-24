Об аварийном отключении сообщили в "Харьковоблэнерго".

Назва району електричних мереж Дата відключення Дата включення Причина відключення Адреса відключення Балаклійське районне відділення 24.01.2021 05:02:00



24.01.2021 07:30:00 технологічне порушення -Балаклійський р-н, с.Лозовенька

вул.Криничанського;

-Балаклійський р-н, с.Лозовенька, вул.Криничанського

б.10; б.12; б.13; б.14; б.2; б.3; б.4; б.5; б.7; б.8; б.9;

-Балаклійський р-н, с.Лозовенька, вул.Молодіжна

б.40;

-Балаклійський р-н, с.Лозовенька, вул.Национальная

б.1; б.10; б.11; б.12; б.13; б.14; б.15; б.19; б.2; б.20; б.21; б.24; б.25; б.3; б.5; б.7; б.8; б.9;

-Балаклійський р-н, с.Лозовенька, вул.Революции

б.2; б.3; б.4; б.5; б.6; б.8;

-Балаклійський р-н, с.Лозовенька, вул.Усковка

б.12; б.13; б.14; б.15; б.16; б.17; б.18; б.20; б.21; б.22; б.23; б.25; б.26; б.27; б.29; б.3; б.31; б.4; б.6; б.9;

-Балаклійський р-н, с.Лозовенька, вул.Центральная

б.1; б.10; б.11; б.12; б.13; б.2; б.3; б.4; б.5; б.6; б.7; б.8; б.9;

-Балаклійський р-н, с.Лозовенька, вул.Шевченко

б.1; б.11; б.3; б.4; б.5; б.6; б.7; б.8;

-Балаклійський р-н, с.Лозовенька, вул.Ященко

б.1; б.4; б.5; б.6; б.8; Близнюківський район елеткричних мереж 24.01.2021 11:25:00

24.01.2021 12:38:00 технологічне порушення -Близнюківський р-н, смт.Близнюки, вул.Танкістів

б.1; Близнюківський р-н, смт.Близнюки; Богодухівське районне відділення 24.01.2021 05:57:00

24.01.2021 07:02:00 технологічне порушення -Богодухівський р-н, с.Крисине, вул.Задорожна

б.2;

-Богодухівський р-н, с.Крисине, вул.Харківська

б.10; б.12; б.14; б.16; б.18; б.20; б.22; б.24; б.26; б.28; б.30; б.32; б.34; б.36; б.38; б.40; б.42; б.44; б.48; б.8; Вовчанське районне відділення 24.01.2021 14:57:46

24.01.2021 18:00:00 технологічне порушення -Вовчанський р-н, смт.Старий Салтів

вул.Миру;

-Вовчанський р-н, смт.Старий Салтів, вул.Миру

б.38; б.38Б; б.39; б.40; б.41; б.42; б.43; б.44; б.45; б.46;

-Вовчанський р-н, смт.Старий Салтів, вул.Суворова

б.21; б.25; б.27; б.29; б.33; б.35; б.52; б.56; б.60; б.64; б.68;

-Вовчанський р-н, смт.Старий Салтів, вул.8-го Березня

б.13; б.15; б.17; б.19; б.20; б.21; б.22; б.23; б.24; б.26; б.28; б.32; Нововодолазьке районне відділення 24.01.2021 13:38:00

24.01.2021 16:09:59 технологічне порушення -Нововодолазький р-н, смт.Нова Водолага

вул.Джерельна;

-Нововодолазький р-н, смт.Нова Водолага, вул.Глінки

б.1; б.2; б.3;

-Нововодолазький р-н, смт.Нова Водолага, вул.Джерельна

б.114; б.118А; б.120; б.122; б.124; б.126; б.127; б.128; б.129; б.130; б.131; б.132; б.134; б.135; б.136; б.137Б; б.138; б.139; б.141; б.141А; б.143; б.143А; б.145; б.147; б.149; б.151;

-Нововодолазький р-н, смт.Нова Водолага, вул.Мічуріна

б.3; б.9В;

-Нововодолазький р-н, смт.Нова Водолага, вул.Пшенична

б.1; б.1А; б.10; б.12; б.14; б.16; б.18; б.2; б.20; б.26; б.28; б.3; б.32; б.4; б.4А; б.5А; б.6; б.8;

-Нововодолазький р-н, смт.Нова Водолага, вул.Чкалова

б.10; б.12; б.14; б.14А; б.16; б.18; б.24; б.26; б.26А; б.3; б.30; б.32; б.5; Нововодолазький р-н, смт.Нова Водолага; Первомайський район електричних мереж 24.01.2021 12:15:00



На сайті з: 24.01.2021 15:00:00 24.01.2021 13:07:00 технологічне порушення -Первомайський р-н, с.Закутнівка

вул.Бакаївська;

-Первомайський р-н, с.Закутнівка, вул.Бакаївська

б.1; б.10; б.11; б.12; б.14; б.15; б.16; б.18; б.19; б.2; б.20; б.21; б.22; б.23; б.24; б.25А; б.26; б.5; б.6; б.7; б.8; б.9А;

Согласно информации пресс-службы предприятия, в связи с технологическими нарушениями электроэнергии нет по следующим адресам: