Об аварийном отключении сообщили в "Харьковоблэнерго".Согласно информации пресс-службы предприятия, в связи с технологическими нарушениями электроэнергии нет по следующим адресам:
|Назва району електричних мереж
|Дата відключення
|Дата включення
|Причина відключення
|Адреса відключення
|Балаклійське районне відділення
|24.01.2021 05:02:00
|24.01.2021 07:30:00
|технологічне порушення
|-Балаклійський р-н, с.Лозовенька
вул.Криничанського;
-Балаклійський р-н, с.Лозовенька, вул.Криничанського
б.10; б.12; б.13; б.14; б.2; б.3; б.4; б.5; б.7; б.8; б.9;
-Балаклійський р-н, с.Лозовенька, вул.Молодіжна
б.40;
-Балаклійський р-н, с.Лозовенька, вул.Национальная
б.1; б.10; б.11; б.12; б.13; б.14; б.15; б.19; б.2; б.20; б.21; б.24; б.25; б.3; б.5; б.7; б.8; б.9;
-Балаклійський р-н, с.Лозовенька, вул.Революции
б.2; б.3; б.4; б.5; б.6; б.8;
-Балаклійський р-н, с.Лозовенька, вул.Усковка
б.12; б.13; б.14; б.15; б.16; б.17; б.18; б.20; б.21; б.22; б.23; б.25; б.26; б.27; б.29; б.3; б.31; б.4; б.6; б.9;
-Балаклійський р-н, с.Лозовенька, вул.Центральная
б.1; б.10; б.11; б.12; б.13; б.2; б.3; б.4; б.5; б.6; б.7; б.8; б.9;
-Балаклійський р-н, с.Лозовенька, вул.Шевченко
б.1; б.11; б.3; б.4; б.5; б.6; б.7; б.8;
-Балаклійський р-н, с.Лозовенька, вул.Ященко
б.1; б.4; б.5; б.6; б.8;
|Близнюківський район елеткричних мереж
|24.01.2021 11:25:00
|24.01.2021 12:38:00
|технологічне порушення
|-Близнюківський р-н, смт.Близнюки, вул.Танкістів
б.1; Близнюківський р-н, смт.Близнюки;
|Богодухівське районне відділення
|24.01.2021 05:57:00
|24.01.2021 07:02:00
|технологічне порушення
|-Богодухівський р-н, с.Крисине, вул.Задорожна
б.2;
-Богодухівський р-н, с.Крисине, вул.Харківська
б.10; б.12; б.14; б.16; б.18; б.20; б.22; б.24; б.26; б.28; б.30; б.32; б.34; б.36; б.38; б.40; б.42; б.44; б.48; б.8;
|Вовчанське районне відділення
|24.01.2021 14:57:46
|24.01.2021 18:00:00
|технологічне порушення
|-Вовчанський р-н, смт.Старий Салтів
вул.Миру;
-Вовчанський р-н, смт.Старий Салтів, вул.Миру
б.38; б.38Б; б.39; б.40; б.41; б.42; б.43; б.44; б.45; б.46;
-Вовчанський р-н, смт.Старий Салтів, вул.Суворова
б.21; б.25; б.27; б.29; б.33; б.35; б.52; б.56; б.60; б.64; б.68;
-Вовчанський р-н, смт.Старий Салтів, вул.8-го Березня
б.13; б.15; б.17; б.19; б.20; б.21; б.22; б.23; б.24; б.26; б.28; б.32;
|Нововодолазьке районне відділення
|24.01.2021 13:38:00
|24.01.2021 16:09:59
|технологічне порушення
|-Нововодолазький р-н, смт.Нова Водолага
вул.Джерельна;
-Нововодолазький р-н, смт.Нова Водолага, вул.Глінки
б.1; б.2; б.3;
-Нововодолазький р-н, смт.Нова Водолага, вул.Джерельна
б.114; б.118А; б.120; б.122; б.124; б.126; б.127; б.128; б.129; б.130; б.131; б.132; б.134; б.135; б.136; б.137Б; б.138; б.139; б.141; б.141А; б.143; б.143А; б.145; б.147; б.149; б.151;
-Нововодолазький р-н, смт.Нова Водолага, вул.Мічуріна
б.3; б.9В;
-Нововодолазький р-н, смт.Нова Водолага, вул.Пшенична
б.1; б.1А; б.10; б.12; б.14; б.16; б.18; б.2; б.20; б.26; б.28; б.3; б.32; б.4; б.4А; б.5А; б.6; б.8;
-Нововодолазький р-н, смт.Нова Водолага, вул.Чкалова
б.10; б.12; б.14; б.14А; б.16; б.18; б.24; б.26; б.26А; б.3; б.30; б.32; б.5; Нововодолазький р-н, смт.Нова Водолага;
|Первомайський район електричних мереж
|24.01.2021 12:15:00
На сайті з: 24.01.2021 15:00:00
|24.01.2021 13:07:00
|технологічне порушення
|-Первомайський р-н, с.Закутнівка
вул.Бакаївська;
-Первомайський р-н, с.Закутнівка, вул.Бакаївська
б.1; б.10; б.11; б.12; б.14; б.15; б.16; б.18; б.19; б.2; б.20; б.21; б.22; б.23; б.24; б.25А; б.26; б.5; б.6; б.7; б.8; б.9А;