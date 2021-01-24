Трагическую статистику опубликовали в Службе по чрезвычайным ситуациям.Как сообщают в областном управлении ГСЧС, с начала года на территории Харьковской области произошло 176 пожаров, в результате которых 24 человека погибли, еще 10 получили ожоги разной степени тяжести.
По данным спасателей, основной причиной пожаров являются нарушение правил пожарной безопасности, несоблюдение рекомендаций по правильной эксплуатации приборов обогрева и печного отопления, а также неисправность электрического и газового оборудования.
Напомним, что 21 января в Харькове произошел пожар на территории нелегального дома престарелых. В результате трагедии 15 человек погибли, еще 5 оказались в больнице.
Как позже сообщила глава министерства социальной политики, главной причиной произошедшего стала безответственность областных властей, которые не обеспечили выявление и законную регистрацию подобных центров.