Ранее харьковские телеграм-каналы сообщили о пожаре в районе Пушкинской.

Как стало известно Вечернему Харькову, жильцы дома на улице Ярослава Мудрого, 33 услышали хлопок возле камина и вызвали пожарных, которые эвакуировали жителей квартиры на четвертом этаже и установили, что предварительно прогорел "простенок" камина.О том, какой камин: газовый, электрический или другого характера - пожарные пока не сообщают. Однако в ведомстве подчеркивают, что будут разбираться в законности установки камина в двухуровневой квартире, учитывая возраст дома и пожароопасность деревянных перекрытий.