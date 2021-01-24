Нардепы не могут назначить выборы мэра Харькова, поскольку городская мэрия не передала необходимые документы.

Как сообщает "Суспільне" , в ходатайстве Игоря Терехова о назначении внеочередных выборов Харьковского городского головы не хватает двух документов - копии свидетельства о смерти городского головы, заверенного печатью горсовета, а также решение совета о принятии к сведению факта смерти городского головы.«Согласно пункту 1 части одиннадцатой статьи 79 Закона Украины» О местном самоуправлении в Украине «полномочия сельского, поселкового, городского головы прекращаются досрочно, а соответствующее лицо освобождается от должности в случае смерти - со дня принятия соответствующим советом решения, которым принимается во внимание указанный факт», - объяснили в Верховной Раде.Журналисты подчеркивают, что единственное решение, принятое горсоветом после смерти мэра, касалось увековечения его памяти.